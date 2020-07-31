Медицина государственная и частная. Время объединять усилия наступило на горло 31.07.2020 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 104 0 Куаныш Керимкулов о «двоевластии» в системе здравоохранения Казахстана Похожие материалы: Порядка 120 тыс. упаковок медикаментов доставили в Нур-Султан За время пандемии в Казахстане умер 51 медицинский работник Около 16 тыс. алматинцев вернули государству 42500 тенге во время ЧП Куда обращаться казахстанцам за возвратом денег за отмененные во время ЧП авиарейсы Токаев: Настало время наладить производство многих видов лекарств и медизделий в Казахстане