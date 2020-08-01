300 кислородных концентраторов и 26 аппаратов ИВЛ доставили из Пекина в Алматы

Алматы. 1 августа. КазТАГ – 300 кислородных концентраторов и 26 аппаратов искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ) доставили из Пекина в Алматы, сообщает благотворительный фонд Zhanartu.

«В Алматы прибыл гуманитарный груз из Китайской Народной Республики. Организацией гуманитарной помощи занимался частный благотворительный фонд Нурали Алиева Zhanartu. Так фонд передает на безвозмездной основе для медицинских учреждений Казахстана 300 кислородных концентраторов 7F-10 и 26 аппаратов искусственной вентиляции легких Positive Airway Pressure Units YH-830 (Bi-level) with Independent Humidifier with LCD screen», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, медицинское оборудование будет передано акимату Алматы для дальнейшего распределения по больницам.