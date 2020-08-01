Алматы. 1 августа. КазТАГ – Власти заявили о первой в Казахстане вакцинации от коронавируса, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Вакцинацию провели в международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете. Первым, кому ввели вакцину, стал директор центра Кайсар Табынов. Ему ввели препарат под названием COVAX-19. Он был разработан в Австралии и в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, также доклинические испытания проходит вакцина от коронавируса казахстанского производства

«На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно — токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ», — резюмируется в сообщении.