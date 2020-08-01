Изменить авиационное регулирование в стране в соответствии с видением Токаева хотят в РК

Алматы. 1 августа. КазТАГ – Изменить авиационное регулирование в стране в соответствии с видением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева хотят в РК, сообщает пресс-служба АО «Авиационная администрация Казахстана» (АКК).

«Задача Авиационной администрации Казахстана состоит в том, чтобы изменить авиационное регулирование в стране в соответствии с видением президента. Это огромная задача, проект, который требует самых лучших инструментов трансформации», — заявил генеральный директор AAK Питер Гриффитс в субботу.

Также в пресс-службе рассказали о влиянии пандемии на авиационную отрасль.

«В настоящее время Авиационной администрацией проводятся работы по минимизации последствий пандемии и восстановлению отрасли гражданской авиации Казахстана. Выработаны рекомендации для субъектов авиационной индустрии и способы контроля по обеспечению безопасности полетов. Продлеваются разрешительные документы — сроки действия сертификатов и свидетельств, сроки которых истекли в период действия ЧП. Временные процедуры разработаны с учетом поддержания уровня безопасности полетов, что позволяет проводить дистанционный контроль за соблюдением авиакомпаниями действующих требований законодательства РК», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ААК сотрудничает со экспертами ИКАО и ВОЗ по вопросам передачи заболеваний воздушным транспортом. В результате данной работы Казахстану было предложено присоединиться к соглашению о сотрудничестве по предотвращению и управлению событиями в области общественного здравоохранения в гражданской авиации (CAPSCA). Также, Казахстан стал добровольным участником программы Система компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA).

«На сегодняшний день завершен первый этап соглашения между Международным Агентством гражданской авиации (CAAi) и Авиационной администрацией об оказании технического содействия по переходу на британскую модель регулирования гражданской авиации. За последние девять месяцев экспертами CAAi проанализированы авиационное законодательство Казахстана и рекомендованы лучшие методы для дальнейшего включения положений EASA/ЕС в нормативные акты ААК и их согласования с моделью Британского агентства гражданской авиации (UK CAA). Авиационной администрацией ведётся работа по созданию системы для цифрового регулирования в авиационной индустрии, которое позволит использовать методы больших данных для быстрой проверки информации, ускорения согласований и прекращения действий, которые являются незаконными или предназначены для дезинформации», — отмечается в пресс-службе.

Уточняется, что ААК подписаны ряд соглашений со странами о сотрудничестве по надзору и контролю над обеспечением безопасности полетов, в соответствии со статьей 83Bis Чикагской конвенции, которые дают эксплуатантам и лизинговым компаниям право выбора, где зарегистрировать свои воздушные суда. В целях повышения уровня обеспечения безопасности полетов Авиационной администрацией проводятся регулярные встречи с представителями авиакомпании и аэропортов.