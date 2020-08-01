Минздрав Казахстана ослабил запрет на ношение масок детьми

Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ – Министерство здравоохранения Казахстана ослабило запрет на ношение масок детьми, сообщают государственные СМИ.

«Министр здравоохранения Алексей Цой внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий». Детям в Казахстане разрешили не носить маски.

Подпункты 7 и 9 п. 10 изложить в следующей редакции:

7) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

9) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции», – говорится в сообщении в субботу.

Ранее Цой подтвердил, что ношение масок на улице является обязательным для лиц всех возрастов, включая грудных младенцев.