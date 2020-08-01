В минздраве не владеют информацией о предполагаемом задержании вице-министра Абишева

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Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ – В министерстве здравоохранения РК не владеют информацией о предполагаемом задержании вице-министра Олжаса Абишева, сообщил официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов.

«Мы не владеем официальной информацией о задержании бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Мы также как и вы узнали об этом сегодня из неофициального источника», — рассказал Коджахметов в субботу.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев якобы был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов по подозрению в хищении бюджетных средств. Редакция МИА КазТАГ пыталась дозвониться до самого замглавы минздрава Абишева, но он не ответил на звонок.

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