Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются в воскресенье в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем +30+32, ночью +16+18.

В Алматы тоже облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы 10 метров в секунду. Днем +28+30, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Днем +31+33, ночью +18+20.