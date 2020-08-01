Токаев поблагодарил Эрдогана за оказанную турецкой стороной гуманитарную помощь

Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оказанную турецкой стороной гуманитарную помощь во время телефонного разговора, сообщает Акорда.

«Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт и пожелали братским народам Казахстана и Турции добра, счастья и благополучия. В ходе беседы президенты обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в обеих странах. Токаев, высоко оценив эффективные действия Анкары по борьбе с пандемией COVID-19, поблагодарил Эрдогана за оказанную турецкой стороной гуманитарную помощь. Стороны договорились продолжить координацию усилий по преодолению последствий коронавируса и посткризисному восстановлению», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, собеседники рассмотрели состояние и перспективы развития казахско-турецких стратегических отношений. Подчеркнута важность поддержания положительной динамики двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов, особенно в области здравоохранения, «новой экономики» и сельского хозяйства.

В завершение переговоров Токаев подтвердил приглашение турецкому коллеге посетить Казахстан с официальным визитом.