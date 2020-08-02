Активисты просят Алексея Цоя помочь пострадавшей от педофила девочке в Байконыре

Байконыр. 2 августа. КазТАГ – Активисты просят министра здравоохранения РК Алексея Цоя помочь с реабилитацией пострадавшей от педофила девочке в Байконыре, сообщает корреспондент агентства.

«28 июля в Байконыре произошла очередная трагедия! Семилетняя девочка пострадала от педофила. Совершено циничное тяжкое преступление, преступник нанес ребенку тяжелые травмы. Девочка пережила операцию и сейчас нуждается в реабилитации и лечении. Обращаюсь к министру здравоохранения Алексею Цою, помогите пожалуйста этой семье, возможно нужно перевезти девочку в Алматы в клинику, на дальнейшую реабилитацию. Возьмите на контроль выздоровление этого ребенка. Нужен психолог для мамы и девочки! Мы просим направить на лечение именно в Алматы, потому что здесь мы сможем лично помогать, найдем психологов и поддержим родителей!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице Немолчиkz в Facebook.

Как уточняется, преступник задержан по горячим следам.