Атырау. 2 августа. КазТАГ – Карантинные меры в Атырауской области усилят с 3 августа, сообщает корреспондент агентства.

«Постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области от 2 августа 2020г № 60-ПГВР «О дальнейшем усилении строгих карантинных мер по снижению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Атырауской области. Постановляю:

1 Продлить строгие ограничительные меры в Атырауской области с 00.00 3 августа до 00.00 17 августа 2020 г.

2 На территории Атырауской области:

1. приостановить автобусные перевозки между городами и населенными пунктами;

2. приостановить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям Алматы, Актюбинской и Мангистауской области;

3. запретить движение граждан и транспорта с 23.00 до 06.00 за исключением работников и транспорта акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения области, города, районов и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы;

4. запретить движение общественного транспорта, кроме служб такси с перевозкой в салоне не более двух пассажиров или членов одной семьи с соблюдением масочного режима;

6. запретить движение граждан и личного автотранспорта в субботу и воскресенье», — говорится в постановлении в воскресенье.