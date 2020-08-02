Умер первый казахский олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров

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Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ – На 70-ом году жизни умер первый этнический казах, ставший олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, Жаксылык Ушкемпиров, сообщает пресс-служба федерации греко-римской борьбы.

«Первый олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, чемпион мира, Герой труда Казахстана, обладатель орденов «Барыс», «Курмет» и «Парасат», стал бессмертным. В этом году исполняется 40 лет героизму нашего героя на Олимпиаде в Москве. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям и любителям казахстанской борьбы! Пусть душа нашего брата будет на небесах», — говорится в сообщении на странице федерации в Instagram в воскресенье.

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