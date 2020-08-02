Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Ушкемпирова

Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной всемирно известного борца, олимпийского чемпиона, мастера спорта международного класса, Қазақстанның Еңбек Ері, видного предпринимателя Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает Акорда.

«Жаксылык Амиралыулы внес значительный вклад в укрепление спортивного потенциала нашей страны, был ярким примером для молодежи. Он возводил в регионах спортивные комплексы, многое сделал для подготовки молодых спортсменов, участвовал в развитии сельского хозяйства. Благодаря своему самоотверженному труду и активной гражданской позиции он пользовался заслуженным уважением народа. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в телеграмме.

Первый казахский олимпийский чемпион скончался

на 70-ом году жизни.