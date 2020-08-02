Подтвердился факт задержания вице-министра здравоохранения Абишева

Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ – В пресс-службе комитета по финансовому мониторингу МФ РК подтвердили факт задержания вице-министра Олжаса Абишева по подозрению в хищении бюджетных средств.

«Комитет по финансовому мониторингу МФ РК подтверждает факт задержания сотрудниками службы экономических расследований вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева, подозреваемого в хищении бюджетных средств. В настоящее время проводятся следственные действия. В соответствии со ст. 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — говорится в сообщении в воскресенье.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев якобы был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов по подозрению в хищении бюджетных средств. Редакция МИА КазТАГ пыталась дозвониться до самого замглавы минздрава Абишева, но он не ответил на звонок.