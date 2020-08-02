Ситуация с пострадавшей от педофила девочкой в Байконыре взята на контроль – минздрав

Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ – Ситуация с пострадавшей от педофила девочкой в Байконыре взята на контроль, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов.

«Ситуация под контролем у замминистра. Состояние ребенка опасения на сегодняшний день не вызывает. Занимается этим вопросом лично руководитель управления здравоохранения в Байконыре. И в случае необходимости вся необходимая медицинская помощь будет оказана, как психологическая, так и клиническая», — заявил Багдат Коджахметов в воскресенье.

Ранее сообщалось, что активисты попросили министра здравоохранения РК Алексея Цоя помочь с реабилитацией пострадавшей от педофила девочке в Байконыре.