Коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию — ученые

Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ – Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала работу, посвященную влиянию коронавируса COVID-19 на защитные средства организма человека, сообщает MedicalXpress.

«Коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией. Помимо этого, новый тип коронавируса распространяется по всему организму. Это раскрашивает клиническую картину болезни разнообразием симптомов», — говорится в исследовании, опубликованном в воскресенье.

Как уточняется, необычным в заболевании COVID-19 является то, что иммунная реакция человека, как это ни кажется странным, может осложнить развитие болезни.

«Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм», – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.

Отмечается, что в итоге справиться с болезнью некоторым пациентам мешает собственный сильный иммунитет. У таких больных легкие могут получить повреждение не только из-за распространения вируса, но и из-за их атаки защитными средствами организма.

«С началом распространения COVID-19 медики признали наличие «тройки» симптомов, усиливающихся по мере развития заболевания: лихорадка, кашель и респираторные расстройства. Теперь же на первое место исследователи ставят неадекватный ответ иммунной системы человека на вторжение вируса. Ученые утверждают, что новый коронавирус – не самый агрессивный. Его штамм SARS-CoV-2 менее опасен предшественника SARS, который был обнаружен в 2002 году, но размножается быстрее», — резюмируется в сообщении.