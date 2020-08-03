Цой пообещал не оставить переболевших вирусной пневмонией медиков без компенсаций

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Медицинским работникам, переболевшим вирусной пневмонией, будут выплачены компенсации, пообещал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«В таких случаях у нас предусмотрена совместным приказом с министерством труда и соцзащиты возможность медработникам, которые непосредственно заболели, либо скончались на рабочем месте из-за коронавирусной инфекции, получить компенсации, подав при этом заявление в региональные комиссии, которые рассмотрят их и подадут на возмещение данной компенсации», — сказал Цой в понедельник, отвечая на вопрос о выплате компенсаций переболевшим вирусной пневмонией.

По его словам, пересмотр статистики, тех людей, кто находится в группе вирусных пневмоний и заболевших до 1 августа, очень важен для медицинских работников, претендовавших на компенсации, положенные от государства.

«Этот механизм у нас есть», — заверил Цой.

Напомним, 30 июня правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.

16 июля стало известно, что родным умерших медицинских работников в Шымкенте выплатили по Т1 млн, не дожидаясь обещанных Т10 млн.

Председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев не ответил на вопрос журналистов о том, получил ли кто-то из медиков обещанную компенсацию.

24 июля выяснилось, что в Казахстане изменили правила осуществления выплат медицинским работникам. Теперь выплата полагается: медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – Т2 млн; семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – Т10 млн.