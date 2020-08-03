Алматы. 3 июля. КазТАГ – Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в приграничном с Казахстаном регионе России, передает корреспондент агентства.

«Управление Россельхознадзора по Челябинской области информирует, что в области зарегистрирован очаг гриппа птиц. Управлением Россельхознадзора и управлением ветеринарии областного минсельхоза принимаются все меры по нераспространению опасного заболевания. Поставленный сотрудниками ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория» и Челябинской испытательной лаборатории диагноз 1 августа 2020 года подтвержден специалистами ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») во Владимире: выявлен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8», — сообщили в пресс-службе челябинского Россельхознадзора в понедельник.

По данным ведомства, были исследованы обнаруженные трупы птиц (одна дикая утка и два домашних гуся), отобранных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района.

«Во всех пробах выявлен материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. В связи с этим проведен учет птицы в данных населенных пунктах. На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц. Владельцы личных подсобных хозяйств должны строго выполнять «Ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа». Владельцы птицеводческих хозяйств закрытого типа (птицефабриках) должны выполнять ветеринарные правила содержания птиц на птицефабриках», — говорится в сообщении.

Высокопатогенный грипп птиц – остропротекающее вирусное, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц заболевание с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья и имея широкое распространение. К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе те, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах: куры, индейки, домашние и дикие утки, фазаны, цесарки, перепела, а также глухари, буревестники, аисты, чайки, крачки, страусы и практически все другие виды синантропных, диких, экзотических и декоративных птиц.

Экономический ущерб от гриппа птиц чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью заболевшей птицы, затратами при проведение жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы. К примеру, панзоотия птичьего гриппа в мире в 2005 году нанесла материальный ущерб, который оценивается в 4 млрд евро.