Назначен новый председатель комитета казначейства министерства финансов Казахстана

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Приказом министра финансов РК Ануар Джумадильдаев назначен на должность председателя комитета казначейства министерства финансов Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ануар Джумадильдаев родился 22 сентября в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.

В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области. В 2008 году трудился начальником управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета МФ РК.

В 2009 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета МФ РК. В 2012 году переведен на должность председателя Налогового комитета МФ РК.

В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.

В 2017-2019 гг. занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В 2019-2020 гг. — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.