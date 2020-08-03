Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер — Токаев

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Задача минздрава и всех органов здравоохранения — снизить ее до минимума. Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен», — написал Токаев на своей странице в Twitter в понедельник.

Также президент отметил, что пандемия бушует практически во всем мире, и Казахстан не стал исключением.

«Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей. С чувством горечи воспринял кончину прославленного спортсмена и общественного деятеля Ж. Ушкемпирова. Скорблю по всем ушедшим из жизни из-за болезни. По-прежнему высокой остается смертность от коронавируса и пневмонии», — отметил президент.