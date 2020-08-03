Нур-Султан. 2 август. КазТАГ – В западной и восточной частях Казахстана ожидаются сильные дожди с 4 по 6 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды на 4-6 августа 2020 года. Погоду в западной и восточной части республики Казахстан будет определять высотная ложбина, который вызовет дожди с грозами, в западном регионе местами сильные дожди, шквал, возможен град. В последующие дни, также ложбина будет влиять на южные части Казахстана, а также вынос тепла с районов Ирана и вызовет повышение температуры на юге и юго-востоке», — говорится в сообщении в понедельник.