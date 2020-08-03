«В Казахстане продлевается строгий карантинный режим еще на две недели». «В помощь президенту: Карин займется сферой политических реформ?» «Чем хуже эпидситуация, тем выше риск социального взрыва». «Зима близко». «Надо судить Сагадиева, а не Аймагамбетова»

День за днем 235 0
Сетевой Казахстан 3 августа 2020г.

INFORM.KZ. «Что запрещается и разрешается: как продлевают строгий карантин в Казахстане» — Как известно, в Казахстане продлевается строгий карантинный режим еще на две недели. В регионах с 3 августа введут ограничительные меры согласно новым постановлениям главных санитарных врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

КаринIACENTR.RU. «В помощь президенту: Карин займется сферой политических реформ?» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ разъяснил, чем отличаются обязанности помощники от таковых у советника: «Первое отличие заложено в самом термине: советник советует как управлять, а помощник помогает управлять, т.е. является частью вертикали власти. Во-вторых, исторически помощник приравнивается к заместителю руководителя администрации президента, курирует определенные направления и может давать поручения подразделениям АП и центральным государственным органами... Есть 5 помощников: Асет Исекешев отвечает за Совет безопасности, Нуртлеуов – за внешнюю политику, Бозумбаев – за «реальный сектор экономики» (т.е. энергетику), Дуйсенова – за работу с обращениями граждан, а Карин будет курировать тематику политических реформ.

Джанибек СУЛЕЕВ – «Импульс праймериз в Казахстане: останавливаться на этом нельзя?» — Закончим рассуждения следующей максимой. Пока в стране не существует хотя бы двух сильных партий, электорат как политическая реальность тоже не существует. Это же очевидно. Да и зарубежные примеры мало-мальски продуктивной партийной борьбы все мы знаем. Активная часть простых граждан РК тоже в курсе. Поэтому праймериз «Нур Отана» – это главная потенциальная фишка уже не для самой партии, а именно для народа – и смогут в результате сверх усилий начать переформатирование населения в электорат, которого у нас после 1993-1995 года нет. Именно создание политической нации «Нур Отан» должен осознавать, как миссию, с которой – а не с какой-нибудь иной – он может войти в историю. Если всего этого, или хотя бы части из него, не случится, то готовиться всем нам нужно к совсем другой жизни, где существование партий (партии), выборов, политических программ будет – и это в лучшем случае – фигурами речи.

«Гульмира Илеуова: Чем хуже эпидситуация, тем выше риск социального взрыва» — Неудивительно, что на этом фоне в Казахстане наблюдается рост социального напряжения, приводящий порой к небольшим взрывам. Так, к примеру, 21 июля в поселке Шорнак в Туркестанской области произошел бытовой (согласно официальной версии) конфликт в результате которого пострадали четыре человека, десятки были задержаны. 23 июля в городе Сатпаеве в Карагандинской области произошли беспорядки: огромная толпа взяла в оцепление жилой дом, в котором находился подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки. Люди хотели лично учинить расправу над педофилом… Есть ли связь между этими событиями и ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране? Об этом Ia-centr.ru поговорил с известным казахстанским социологом, президентом Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмирой ИЛЕУОВОЙ.

AZATTYQRUHY.KZ. «Нефтесервисные компании опасаются массовых сокращений: 9 тысяч сотрудников могут остаться без работы» — Факторов, которые могут привести к массовой безработице в нефтяной отрасли страны, много – пандемия, курс доллара, снижение цен на нефть, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи сырья. Все это, бесспорно, влияет не только на сферу, но и экономику страны в целом. Только на Тенгизском месторождении, где приостановили проект будущего расширения, без работы остались около 25 тысяч нефтяников. Нельзя забывать, что это не просто цифры, а семьи, утягивающие пояса с каждым месяцем. Согласно опросу, сделанному среди 60 казахстанских нефтесервисных компаний, без работы и средств к жизни могут остаться девять тысяч семей. Всего же в нефтесервисе страны представлено более тысячи компаний, в которых работают около 200 тысяч человек. Представьте масштабы возможных сокращений. Чтобы избежать социального взрыва, предприятия просят им помочь.

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EXPRESSK.KZ. ««Зима близко». Экономисты советуют готовиться к продолжительному кризису и не разбрасываться резервами» — Представители Всемирного банка и казахстанские эксперты обсудили влияние пандемии на экономику Казахстана. Разговор получился интересным: эту большую проблему участники дискуссии препарировали на части. Отдельные моменты экономисты постарались объяснить, а про другие честно сказали, что делать какие-то прогнозы сейчас невозможно. В ходе дискуссии участники привели массу любопытных фактов. Например, что влияние пандемий на качество человеческого капитала может длиться десятилетиями: «испанка» в разных формах аукалась до 1980-х, то есть более 60 лет!

365INFO.KZ. «Антикризисный план правительства: эксперты дали рекомендации» — Министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ озвучил меры, которые будут предприняты в случае усугубления кризиса и ухудшения социально-экономической ситуации: поддержка занятости и доходов населения, срочные меры поддержки МСБ, активное импортозамещение, макроэкономическая стабильность. Общие фразы чиновников должны проявиться в конкретных действиях. Только тогда будет результат.

«Новые полномочия «СК-Фармация»: карт-бланш или нарушение законов рынка?» — С 23 июля компания наделена функциями оптовой закупки лекарств для дальнейшей продажи в розничных сетях. Президент Общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт ТУМЕНОВА назвала решение правительства безобразием. Она считает, что за 10 лет работы ТОО «СК-Фармация» доказало свою неэффективность и подлежит закрытию.

CARAVAN.KZ. «Почему триллион тенге на ликвидацию безработицы не решит проблемы» — В этом году на борьбу с безработицей правительство потратит больше триллиона тенге. Вот только, как уверен экономист Жанат НУРГАЛИЕВ, в имеющемся виде программа занятости мало кому поможет найти хорошую работу, а огромные деньги в бюджет уже никто не вернет.

KZAIF.KZ. Сергей КОЗЛОВ – «Дело о пяти миллиардах» — Всем памятна история о «пропаже» пяти миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда. Произошло это в 2016 году. Позже руководство фонда было осуждено за хищение этих денег. Однако ответа на вопрос: а где, собственно, эти миллиарды? – так и не прозвучало. И вопрос, где деньги казахстанских пенсионеров, «ушедшие» из государственного пенсионного фонда на счета одного частного банка? – остается открытым. И очень дорогостоящим…

Дастан ЕЛЬДЕСОВMATRITCA.KZ. Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Надо судить Сагадиева, а не Аймагамбетова» — За три года многочисленных «реформ» министра Ерлана САГАДИЕВА уровень образования заметно упал, что отметили даже международные образовательные исследования PISA. Ряд реформ бывшего министра образования и науки несли даже авантюрный характер, например внедрение повсеместного трехъязычия в школьное образование при отсутствии подготовленных учителей, внедрение опыта НИШ в обычные школы или замена «Әліппе» и «Букваря» на «Сауат ашу» и «Уроки просвещения» для первоклассников. Одна из самых проблемных сфер – система образования – при Ерлане Сагадиеве обросла новыми системными ошибками и проблемами, они лихорадили среднюю и высшую школу, не обошли они и науку.

KAZVEDOMOSTI.KZ. Валерий СУРГАНОВ – «А мясной король-то голый» — «Мясной союз Казахстана», компания SC Food и Агентство SUCCESS – могут ли быть карманами настоящего «мясного короля», долгие годы сидевшего в правительстве РК? Как вышло, что молодой предприниматель-животновод, гендиректор ОЮЛ «Мясной союз Казахстана» Максут БАКТИБАЕВ стал считаться чуть ли не главным мясным олигархом страны и уж точно ведущим скотоводом республики? Да так, что иногда автор этих строк до сих пор с улыбкой слышит в кулуарах неофициальный титул«мясной король» применительно к Максуту. Думаю, пришло время рассказать местами веселую, местами циничную, однако занимательную историю про Бактибаева, про его ТОО «SC Food» и кто на самом деле за ним стоит.

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PLATON.ASIA. «Парламентские каникулы» — Известный правозащитник и общественный деятель Бахытжан ТОРЕГОЖИНА вместе с единомышленниками из числа журналистов провели некий мониторинг по теме «Что делают депутаты, когда страна находится во власти коронавируса». Реакция «народных избранников» была разной, но в основном – агрессивно-защитной. Сегодня мы вместе с Бахытжан подведем предварительные итоги опроса.

KP.KZ. «В бой идет президентский резерв» — По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане в прошлом году впервые был сформирован Президентский молодежный кадровый резерв (ПМКР). После четырех месяцев серьезного конкурсного отбора был сформирован президентский резерв из 300 человек. С момента встречи резервистов с главой государства прошло полгода. Мы решили подвести первые промежуточные итоги проекта и узнать у самих победителей конкурса, как сложилась их дальнейшая карьера, над чем они работают сейчас, несмотря на пандемию.

FORBES.KZ. ««Боимся, что отменят совсем»: производители просят вернуть обязательную школьную форму» — Разрешение министра образования не носить школьную форму весь следующий учебный год лишило отечественные предприятия легкой промышленности запланированных доходов.

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CAMONITOR.KZ. «Аграрная отрасль в период пандемии: как она противостоит кризису?» — В марте, когда эпидемия коронавируса в Казахстане только начиналась, некоторые эксперты высказывали опасение, что отечественный агропромышленный комплекс ждут тяжелые времена. Другие же, наоборот, полагали, что в сложившейся ситуации у него появится огромный потенциал для роста. А как на самом деле отреагировала отрасль на новую реальность? Рассказать об этом мы попросили управляющего директора – члена правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Ербола ТАСЖУРЕКОВА.

«Под знаком качества: как улучшить содержание казахстанских учебников?» — О том, что Казахстану нужны новые и, главное, качественные учебники, без опечаток и смысловых ошибок, понятные и школьникам, и учителям, говорится на протяжении последних нескольких лет. И пар явно не ушел в гудок. Новые правила подготовки и экспертизы учебников, разработанные профильным ведомством, начинают кардинально менять ситуацию.

LITER.KZ. «Что делать казахстанцам, если система обязательного медстрахования «не страхует»» — Напомним, с недавних пор в Казахстане для получения бесплатной медпомощи обязательно иметь страховку, за которую ежемесячно отчисляются проценты с дохода, а держателям полиса обязательно присуждается статус «застрахован». А что делать людям, которые оплатили обязательные взносы, но в систему не попали? И почему так получилось? Редакция Liter.kz выяснила все подробности.

TIME.KZ. «Очень дикий отдых» — В Восточном Казахстане экологи прошлись по побережью Бухтарминского водохранилища, исполняя поручение президента по ликвидации свалок, и наряду с горами мусора обнаружили несанкционированный сброс канализационных стоков с базы отдыха.

«Ушлые броненосцы» — Шымкентские помогайки успешно освоили новый вид кипучей деятельности: теперь они продают электронную очередь. Карантин внес коррективы в “работу” помогаек: если раньше они крутились возле железнодорожного вокзала и перепродавали билеты, то теперь оккупировали спецЦОНы, которые чаще всего называют автоЦОНами.

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«Страшный трафик» — В Казахстане ежегодно возбуждают порядка 300 уголовных дел по фактам торговли людьми. В стране прошел ряд мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, который всегда отмечается 30 июля.

Кайсар ТабыновINFORMBURO.KZ. «Казахстанский учёный, получивший прививку от Covid-19: Хотел убедиться в безопасности вакцины наших партнёров» — Первую прививку от коронавируса сделали директору Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсару ТАБЫНОВУ. Он пояснил, зачем испытал вакцину против коронавируса, которую разработали учёные в Австралии. Кайсар Табынов отметил, что прививку он сделал по нескольким причинам — Первое, это убедиться в безопасности и иммуногенности вакцины наших партнёров. Второе, оценить потенциал адъюванта Advax-CpG, входящего в состав вакцины COVAX-19. И наконец, третье, это защита собственного здоровья…

AZATTYQ.ORG. «Минздрав выдал число случаев пневмонии за сутки, но не внес в основную статистику» — Министерство здравоохранения Казахстана 2 августа представило статистику по выявленным за сутки зараженным коронавирусом и больным пневмонией с клинико-эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции при отрицательном ПЦР-тесте. При этом больных пневмонией власти не включили в основную статистику COVID-19. В нее включены только лабораторно подтвержденные случаи.

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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