18,5 тыс. школьников и 24 тыс. учителей не имеют собственных компьютеров – МОН РК

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Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. 18,5 тыс. школьников и 24 тыс. учителей не имеют собственных компьютеров, сообщил министр образования и науки Казахстана Асхан Аймагамбетов.

«Местными исполнительными органами с начала года идет активная работа по приобретению компьютерной техники в школы. В целом есть дефицит, об этом надо открыто говорить. На сегодня 18,5 тыс. учащихся и 24 тыс. педагогов не имеют собственных персональных компьютеров», — сообщил Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.

Он заверил, что до 1 сентября более 500 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей будут обеспечены компьютерной техникой. Проблему среди педагогов планируют решать передачей школьных компьютеров во временное пользование.

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