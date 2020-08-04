Более 6 тыс. телеуроков для школьников обещают снять в Казахстане

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Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. Более 6 тыс. телеуроков для школьников планируется снять в Казахстане, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«На сегодняшний день каждая организация образования вправе выбрать любую платформу в зависимости от потребностей педагога. Мы полностью провели ознакомительную работу. Также за этот короткий промежуток времени была начата работа по созданию телеуроков. Всего планируется снять более 6 тыс. телеуроков», — заявил Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.

Он заверил, что уроки будут транслироваться девять часов в день на телеканалах AlFarabi и El Arna, после чего их разместят в интернете.

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