Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Желающих получить религиозное образование за рубежом планируют переубеждать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Проведение разъяснительных бесед с лицами, имеющими устойчивые намерения получить теологическое образование за рубежом, о целесообразности обучения в отечественных теологических учебных заведениях», — говорится в проекте комплексного плана реализации государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2021-2023 годы.

Ответственными за выполнение данного пункта указаны министерство информации и общественного развития, министерство образования и науки, а также акиматы. По итогам таких бесед власти планируют собирать аналитическую информацию.

«Недопущение выездов студентов для обучения в сомнительных духовных учебных заведениях за рубежом», — указано в графе «ожидаемый результат».

Также проект плана содержит такие пункты, как «Проведение мониторинга деятельности религиозных объединений на предметих соответствия целям и задачам, указанным в учредительных документах» и «Организация и проведение информационно-разъяснительной и реабилитационной работы среди лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы из числа приверженцев».

Кроме того, план предусматривает такие меры, как «Организация профилактической работы среди верующей части женского населения по укреплению духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, привитие чувства казахстанского патриотизма, повышение уровня казахстанской культуры» и «Проведение информационно-разъяснительной работы среди выделенных целевых групп или верующих граждан по предупреждению и профилактике конфликтов на религиозной почве».

Помимо этого, план содержит такие мероприятия, как «Реализация мер, направленных на формирование антиэкстремистского сознания у молодежи, повышение уровня правовой и гражданской ответственности в вопросах противодействия религиозному экстремизму» и «Проведение контрпропагандистских мероприятий с привлечением представителей религиозных объединений по ограждению населения от идеологии деструктивных религиозных течений».