Алматы. 4 августа. КазТАГ – Более 2 тыс. человек вошли в медицинский кадровый резерв Алматы, сообщает региональная служба коммуникаций.

«На сегодня в Алматы сформирован кадровый резерв, куда входят 2335 человек. Из них количество врачей — 341, средний медицинский персонал — 1572, младший медицинский персонал — 422 человека. В кадровый резерв вошли в основном резиденты и выпускники этого года», — сказала директор высшего медицинского колледжа Алматы Светлана Султангазиева во время онлайн-интервью во вторник.

Также уточняется, что в связи с ситуацией пандемии коронавирусной инфекции в Алматы ведется активная работа по увеличению койко-мест в стационарах по приему инфицированных.

«За наращиванием количества инфекционных коек стоит не только материально-техническое оснащение, основным акцентом является обеспечение кадрами», — отмечает Султангазиева.

Как отмечается, в целях мобилизации кадров в городе проводится ежедневный мониторинг и анализ обеспеченности кадрами всех медицинских организаций вне зависимости от их формы собственности.

«Одновременно занимаемся планированием и прогнозированием кадровых ресурсов, формируется штатное расписание в зависимости от количества вводимых инфекционных коек. Например, в конце августа планируется открытие инфекционного стационара на 500 коек на базе Центра оказания специальных социальных услуг, позже открытие еще одного быстро возводимого модульного стационара на 300 коек», — добавила спикер.

Всего в Алматы функционируют 74 организации, подведомственные управлению общественного здоровья, 20 республиканских организаций и 93 организации частной формы собственности. В этих организациях работают всего 38 063 сотрудника. 27 организаций здравоохранения задействовано в лечении CОVID-19.

Вместе с тем продолжается набор кадров для работы в инфекционных стационарах.