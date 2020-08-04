Казахстан хочет присоединиться к программе для доступа к вакцинам-кандидатам от COVID-19

Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Казахстан хочет присоединиться к программе COVAX Facility для доступа к вакцинам-кандидатам от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

«Министерства здравоохранения, иностранных дел доложились о проводимой работе по заключению предварительных контрактов на закупку вакцины от COVID-19. Заместитель премьер-министра поручил государственным органам определить подлежащие вакцинации группы, произвести необходимые расчеты по затратам, а также проанализировать возможность участия Казахстана в программе COVAX Facility, предоставляющей доступ к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19», — рассказали на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова во вторник.

Особо была отмечена необходимость ускорения разработки отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, а также ввода до конца текущего года биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности МОН РК в Жамбылской области.

Также Тугжанов поручил акиматам регионов и министерствам обеспечить своевременную выплату соответствующих надбавок и компенсаций медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

На заседании был заслушан отчет руководства ТОО «СК-Фармация», которым было доложено о наличии месячного запаса лекарственных средств в стационарах. Заместителем премьер-министра было поручено обеспечить двухмесячный запас лекарств для лечения COVID-19, а также сформировать необходимый запас для лечения граждан на дому.