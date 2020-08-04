Минздрав заявил о «переломном уровне» по ситуации с коронавирусом в Казахстане

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Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Министерство здравоохранения заявило о «переломном уровне» по ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Показатель репродуктивности вируса снизился на 24%, то есть с 1,2 до 0,89. Таким образом достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения. До введения строгих ограничительных мер показатель репродукции составлял 1,2. С эпидемиологической точки зрения важно, чтобы данный показатель был ниже 1. На 4 августа картина показателя репродуктивности почти во всех регионах, кроме Акмолинской, Костанайской областей, достигли переломного уровня не выше 1», — сообщил на заседании правительства во вторник министр здравоохранения Алексей Цой.

Он добавил, что в целом по республике отмечается снижение зарегистрированных случаев в сравнении с прошлой неделей на 18%.

«За четыре недели карантина достигнуто следующее: наблюдается снижение занятости коек на 56%, из них реанимационных на 36%; снизилось число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса на 40%», — сообщил Цой.

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