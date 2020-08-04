Этические рекомендации разработали для соцработников Казахстана

Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Этические рекомендации разработали для социальных работников Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Настоящие методические рекомендации для социальных работников в сфере социальной защиты населения по профессиональной этике поведения при выполнении должностных обязанностей при оказании специальных социальных услуг и адресной социальной помощи (АСП) предназначены для использования в повседневном профессиональном поведении социального работника в сфере социальной защиты населения. Настоящие методические рекомендации для социальных работников в сфере социальной защиты населения по профессиональной этике поведения при выполнении должностных обязанностей определяют этические принципы и базовые стандарты поведения, которыми руководствуются социальные работники сферы социальной защиты населения при оказании специальных социальных услуг и АСП», — говорится в представленном министерством труда и социальной защиты населения Казахстана проекте рекомендаций.

При этом, оговаривается, что документ не устанавливает нормы права, носит рекомендательный характер и уточняет содержание типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций социальной защиты и занятости населения.

Согласно рекомендациям, основными этическими принципами социального работника являются:

1) социальная справедливость: предполагает равноправное распределение социальным работником ресурсов для удовлетворения основных социальных потребностей услугополучателей;

2) честность: недопустимость злоупотребления социального работника своими полномочиями, доверительными отношениями с услугополучателями, коллегами и иными лицами; ориентирует признавать границы между личной и профессиональной жизнью и не злоупотреблять своим положением ради личной материальной выгоды; предполагает информировать в полном объеме услугополучателей о всех действиях, осуществляемых в отношении его интересов;

3) уважение чести и достоинства личности: социальный работник уважает честь и достоинство личности с пониманием индивидуальных различий и культурно-этнического многообразия услугополучателей; не допускает применение методов физического, морального и психологического насилия к услугополучателям;

4) гуманизм: определяет высшей ценностью жизнь человека и его благополучие; предполагает человеколюбие и сострадание социального работника к личности и создание социальным работником максимально комфортных и безопасных условий для услугополучателя;

5) патриотизм и служение обществу: патриотизм и служение обществу лежат в основе социальной работы, проявляются через заботу о благополучии каждого гражданина; социальный работник доносит до услугополучателя положительные результаты и достижения в социальной сфере; социальный работник сохраняет культурные и исторические традиции Республики Казахстан, передает это отношение услугополучателям;

6) компетентность и непрерывность профессионального развития: социальный работник признает рамки своей компетенции и не выходит за их пределы в ситуациях, где требуется более высокий уровень решения проблемы; социальный работник постоянно повышает уровень своего профессионализма; социальный работник поддерживает и расширяет свою компетентность в целях повышения качества услуг, осуществляя при этом поиск и оценку новых подходов и практических методов в своей деятельности;

7) уважение общечеловеческих ценностей и толерантность: социальный работник демонстрирует доброжелательное отношение услугополучателям, проявляя уважение к их убеждениям, ценностям, культуре, целям, нуждам, предпочтениям, взаимоотношениям с другими людьми; предусматривает, что социальный работник защищает и не унижает достоинство, учитывает индивидуальность, интересы и социальные потребности услугополучателей на основе построения толерантных отношений с ними;

8) конфиденциальность: конфиденциальность предполагает, что в целях оказания социальных услуг и социальной помощи информация об услугополучателе может быть передана социальным работником другим государственным органам и организациям только с его разрешения; социальный работник понимает, что использование цифровых технологий и социальных сетей может представлять угрозу для соблюдения конфиденциальности при предоставлении социальных услуг и АСП.

Вместе с тем, социальному работнику в отношениях с услугополучателями рекомендуется:

1) обращаться к ним с уважением, вежливостью, соблюдая деликатность;

2) выстраивать взаимоотношения в строгом соответствии с требованиями законодательства, правилами и стандартами социальных услуг и иными нормативными правовыми актами, условиями договоров;

3) в рамках предусмотренных правилами и стандартами социальных услуг и иных нормативных правовых актов избирать наиболее эффективные способы, методы, формы социальной работы для получения наилучшего результата;

4) разъяснять права услугополучателям и не допускать действий, нарушающих их, в том числе предупреждать любые формы дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;

5) информировать услугополучателей о риске, возможностях, обязанностях, связанных с предоставлением социальных услуг;

6) не допускать совершение сексуальных действий в отношенииуслугополучателей;

7) взаимодействовать с опекуном или законным представителем только в интересах услугополучателя;

8) учитывать субъективную позицию услугополучателя к оказываемой емублаготворительной помощи;

9) уважать тайны услугополучателя и не распространять информацию, полученную в ходе профессиональной социальной помощи, за исключением случаев, угрожающих жизни, здоровью, материальному благополучию и психическому состояниюуслугополучателя, иных обстоятельств, связанных с профессиональными задачами;

10) вынужденное нарушение конфиденциальности сопровождается предварительным извещением услугополучателя о вынуждающих к этому условиях;

11) руководствоваться законодательством о персональных данных и их защите;

12) получить согласие услугополучателя на ведение аудио-, видео записи, публикации о нем в средствах массовой информации и социальных сетях и наблюдение третьей инстанцией за работой социального работника;

13) не принимать ценных подарков за выполненную работу.

«Социальному работнику в отношениях с коллегами рекомендуется: 1) обращаться с уважением, вежливостью, справедливо, с доверием, соблюдая деликатность; 2) выстраивать взаимоотношения на основе профессиональных интересов и убеждений; 3) ценить и стремиться оправдать доверие коллег в ходе профессиональных взаимоотношений; 4) создавать и поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 5) при замещении коллег действовать в интересах их репутации; 6) определять объективное законное посредничество, когда профессиональные конфликты с коллегами требуют немедленного разрешения; 7) при приеме других социальных работников на работу проявлять спокойствие, деликатность и беспристрастность; 8) социальному работнику, ответственному за оценку деятельности других социальных работников – ознакамливать их с этой оценкой; 9) не злоупотреблять доверием своих коллег, не препятствовать им в выполнении профессиональных обязанностей, не наносить ущерб; 10) оказывать содействие коллегам в повышении уровня теоретического, методического мастерства и в развитии творческих способностей», — сказано в документе.

Отмечается, что «социальный работник является проводником высших принципов гуманизма, служения обществу среди населения».

«Социальному работнику по отношению к обществу рекомендуется: 1) способствовать исключению несправедливости против человека или группы людей, а также нарушение их прав; 2) содействовать расширению личностных возможностей семей и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации; 3) инициировать создание соответствующих социальных служб по мере необходимости; 4) принимать активное участие в формировании социальной политики с целью улучшения социальных условий жизни и развития активной деятельности социальных институтов; 5) обеспечивать профессиональные услуги при возникновении чрезвычайных ситуаций», — указано в проекте рекомендаций.