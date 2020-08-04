Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ — Третья миротворческая рота вернулась в Казахстан из Ливана, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Сегодня после восьми месяцев службы в Ливанской Республике на Родину вернулась третья миротворческая рота. Командование десантно-штурмовых войск, командиры воинских частей и личный состав казахстанского миротворческого полка встретили военнослужащих, отправленных на миротворческую миссию», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В ведомстве отметили, что третий состав миротворческого подразделения Казахстана в Ливане, как и предшественники, «на протяжении восьми месяцев добросовестно выполнял задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе».

«На их период выполнения миссии выпало осложнение военно-политической, экономической обстановки в стране пребывания, стремительное распространение в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), но с поставленной задачей наши военнослужащие справились», — следует из сообщения.

По словам заместителя командующего десантно-штурмовыми войсками – начальника штаба Бауыржана Артыкова, «выполнение миротворческой миссии контингентом Вооруженных сил РК имеет огромное значение для укрепления авторитета нашей страны в мировом сообществе».

«Вы показали высокий уровень боевой подготовки и достойно выполнили свой долг», — отметил Артыков.

Он выразил уверенность в том, что «новый, четвертый контингент миротворцев, будет так же высоко нести имя военнослужащих Вооруженных сил Казахстана».

«Участие Республики Казахстан в миротворческой деятельности ООН является одной из значимых сфер внешнеполитической деятельности нашей страны на международной арене», — отметили в минобороны РК.