ForteBank продает 100% акций банка Kassa Nova компании «Фридом Финанс»

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Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – АО «ForteBank»продает 100% акций банка Kassa Nova компании «Фридом Финанс», передает корреспондент агентства.

«АО «Фридом Финанс» заключило договор купли-продажи, согласно которому планирует приобретение 100% простых акций банка, принадлежащих АО «ForteBank», — говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой компании «Фридом Финанс».

Отмечается, что сделка будет завершена после получения одобрения со стороны комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Казахстана, агентства по регулированию и развитию финансового рынка и выполнения сторонами условий сделки.

«После осуществления покупки актив будет входить в структуру Freedom Holding Corp. как дочерняя компания АО «Фридом Финанс».            АО «Банк Kassa Nova» продолжит работать в штатном режиме, планируемые изменения в деятельности банка будут производиться после завершения сделки», — уточнили в пресс-службе.

Банк Kassa Nova, основанный в 2009 году, вошел в состав АО «ForteBank» весной 2019 года. По состоянию на осень 2019 года 87,77% акций АО «ForteBank» владел казахстанский олигарх Булат Утемуратов.

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