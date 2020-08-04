МВД РК начало служебное расследование после массовых похорон матери начальника полиции

Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Министерство внутренних дел Казахстана начало служебное расследование после массовых похорон Бибижамал Аблазимовой – матери начальника департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области Махсудхана Аблазимова, сообщает официальный интернет-ресурс МВД.

«По факту массового скопления людей в связи с проведением похорон в городе Актау министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил провести служебное расследование. Как известно, в Мангистауской области с 3 по 17 августа на основании постановления главного государственного санитарного врача региона введены строгие ограничительные меры, в том числе запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей. Несмотря на то, что в регионе введены жесткие ограничения руководством ДП Мангистауской области своевременно не были приняты меры по недопущению нарушения режима карантина», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 3 августа жители Актау пожаловались на перекрытие центральной улицы ради похорон матери генерала министерства внутренних дел Казахстана.

Отмечалось, что в городе проходили похороны Бибижамал Аблазимовой – матери начальника полиции Западно-Казахстанской области Махсудхана Аблазимова.

«Сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки», — отмечала «Лада».

Позже в тот же день стало известно, что в отношении родных умершей Бибижамал Аблазимовой был составлен административный протокол.

Напомним, что в ЗКО, полицию которой возглавляет генерал-майор Аблазимов, жители региона массово требуют его отставки после ряда резонансных ДТП с участием местных полицейских. Известно, что Махсудхан Аблазимов приходится родным братом долларовому мультимиллионеру Бахаридину Аблазимову, состояние которого оценивается в $167 млн.