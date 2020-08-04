HalykBank награжден авторитетным международным изданием Euromoney

Алматы. 4 августа. КазТАГ – АО «Народный Банк Казахстана» (HalykBank) признан победителем в номинации Excellence in leadership in CEE 2020 («Совершенство в лидерстве 2020 в регионе Центральная и Восточная Европа») международного финансового издания Euromoney.

«В этом году Euromoney присуждает награды избранной группе банков в нашей новой категории «Совершенство в лидерстве» (ExcellenceinLeadership). Наша редакционная команда была очень впечатлена быстрой реакцией многих банков по всему миру в ответ на кризис COVID-19 и награды Excellence in Leadership отмечают эти усилия», — сказала редактор по странам Центральной и Восточной Европы журнала Euromoney Люси Фитцджордж-Паркер.

HalykBank, отмечен Euromoney как победитель в номинации Excellence in leadership in CEE 2020 («Совершенство в лидерстве 2020 в регионе Центральная и Восточная Европа») в рамках конкурса «Награды за лучшие достижения».

«Несмотря на все вызовы и сложности ведения банковского бизнеса в современном мире, в эти беспрецедентные времена HalykBank сыграл ключевую роль в предоставлении государственных пособий гражданам Казахстана. Банк открыл новые счета для более чем 300 тыс. клиентов, кроме того, более чем 500 тыс. существующих клиентов впервые начали пользоваться цифровыми услугами банка. ИТ-специалисты банка работали почти 24 часа в сутки, чтобы создавать и тестировать все новые услуги. HalykBank предпринял значительные усилия по предоставлению образовательных услуг населению в первые недели карантина, выпустив видеоруководства, объясняющие, как работает цифровой банкинг по всем каналам банка – SMS, веб-сайт, Facebook, Instagram и так далее. К середине мая около 80% платежей и клиентских услуг осуществлялись по удаленным каналам – это большое достижение, реализованное в очень сжатые сроки, и свидетельство значительных технологических возможностей банка. Тем самым HalykBank зарекомендовал себя как сильный финансовый институт, который предоставляет первоклассные финансовые услуги и заслуживает доверия со стороны партнеров и клиентов», — добавила Фитцджордж-Паркер.

«Признание и высокая оценка HalykBank от профессионалов международного экспертного сообщества, полученные в период кризиса, который переживает мировая экономика в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 – особенно ценны, подтверждая сильные позиции финансового института на рынке. Учитывая современные вызовы, HalykBank продолжает курс на реализацию среднесрочной стратегии развития, направленной на ускорение технологического прогресса, цифровизацию, разработку быстрых и комфортных клиентских онлайн-сервисов», — отметила председатель правления HalykBank Умут Шаяхметова.

Решение о присуждении награды принимали авторитетные финансовые аналитики на основании традиционного ежегодного июльского конкурса «Награды за выдающиеся достижения» (AwardsforExcellence) журнала Euromoney и глубокого анализа подробных отчетов, полученных от участников рынков, а также обширного круглогодичного исследования банковского сектора и долговых рынков капитала в регионе.

При этом издание уделяет особое внимание высоким стандартам беспристрастности, справедливости и точности. Группа редакторов,эксперты и аналитики Euromoney тщательно исследуют деятельность каждого банка – претендента на награду, проводят рыночные исследования, основанные на опросах иностранных банков-корреспондентов и мнении видных финансистов и банкиров. Заключение экспертов принимается на основании анализа следующих критериев – позиции банка на рынке, рыночная доля, спектр и качество предоставляемых услуг, новые банковские продукты, система и качество управления финансовым институтом, профессионализм сотрудников, инновационный характер банка, показатели баланса и активность банка, в том числе сделки и новые выпуски за последние 12 месяцев.

Euromoney Institutional Investor PLC – одна из крупнейших европейских компаний в сфере деловой и финансовой информации. Ежемесячный журнал «Евромани», положивший начало существованию компании в 1969 году, остается ведущим изданием медиа-холдинга. Сегодня в группу «Евромани» входят более 100 различных компаний, специализирующихся на финансовой, инвестиционной и банковской тематике, среди которых: издания GlobalCapital, GlobalMarkets (официальный печатный орган Годовых собраний мировых банков развития, таких как МВФ/Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Межамериканский Банк Развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), InstitutionalInvestor, MetalBulletin, AsiaMoney (Гонконг), AmericanMetalMarket, InsuranceInsider, InternationalEquityReview, Project&TradeFinance, InternationalFinancialLawRevie w, NedDavisResearch, AsiaLaw и другие. Акции компании котируются на Лондонской Фондовой Бирже (FTSE 250).

HalykBank (АО «Народный Банк Казахстана») является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, брокерские, страхование, лизинг и управление активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. АО «Народный Банк Казахстана» также осуществляет свои операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. АО «Народный Банк Казахстана» является листинговой компанией, ценные бумаги которой обращаются на фондовых биржах Казахстана (KASE, AIX) и Великобритании (LSE).