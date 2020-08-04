Российские наёмники в Белоруссии: что это было

Неужели Путин действительно пытается свергнуть Лукашенко?

Неделю назад в санатории под Минском были задержаны 32 гражданина РФ. Они вели себя необычно для русских на отдыхе: не «расслаблялись», держались дисциплинировано и организованно. Этим вроде бы и вызвали подозрения. Белорусский КГБ их задержал и стал разбираться – кто такие. На носу президентские выборы, обстановка в стране довольно нервная. Выяснилось, что эти парни – сотрудники российской ЧВК, частной военной компании. Вроде бы приехали в Минск, чтобы лететь оттуда в Стамбул (из России в июле пассажирские самолёты за границу ещё не летали), а из Стамбула ещё куда-то в Африку, но опоздали на рейс. Теперь вот ждут следующего подходящего рейса.

Белорусские чекисты не поверили. Завели на парней уголовное дело. Объявили, что они подозреваются в террористической деятельности (!) Москва в ответ начала скандалить. По крайней мере, на политических ток-шоу федеральных каналов эксперты громко восклицали: они там что, совсем идиоты? Сотрудники российских ЧВК не первый раз летят через Минск транзитом. У них, кстати, есть соответствующий договор с белорусской компанией. И что это вообще за бред про «террористическую деятельность»? Решили перед выборами продемонстрировать сверхбдительность?

Правда, другие специалисты в других СМИ в это время говорили, что люди из ЧВК на рейсовых самолётах не летают. Тем более, большими группами. Их доставляют к месту работы спецбортами. «Ещё как летают!» – горячились первые эксперты. Но тут появилась информация, что никуда из Минска эти 33 богатыря (ещё одного задержали на юге Белоруссии) лететь не планировали. Они заранее бронировали отель в белорусской столице, потом пансионат. Кстати, в полутора километрах от резиденции Лукашенко. И собирались там чего-то ждать. Чего именно?

Российская сторона продолжает рассказывать про Стамбул и Африку, говорить, что все нестыковки, о которых рассказывают белорусы – придуманы или подстроены. Но появилась и новая российская версия: люди просто отдыхали в пансионате. Это запрещено? Они нарушали закон? Ах, не пили водку, не шумели, не приставали к девушкам? Поэтому им надо было крутить руки?

Тем временем Александр Лукашенко пригласил к себе в кабинет председателя КГБ и руководителя Следственного комитета Белоруссии и прокомментировал их доклады о ходе расследования дела о 33 русских богатырях:

«Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия – выяснить эти цели… Они [задержанные россияне], конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал…

Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда… У нас разрешение только Президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала»

Как вам это нравится? Надо добавить, что задержанных россиян подозревают уже не в террористической деятельности, а в «организации массовых беспорядков». Насколько я могу судить, логика здесь такая. Российских «гостей» подозревают в том, что они должны были принять участие в белорусских митингах протеста, которые ожидаются после президентских выборов – в ночь с 9 на 10 августа. Такие митинги после выборов, перерастающие в массовые беспорядки, уже своего рода белорусская традиция. Например, в 2010 году толпа едва не взяла штурмом Дом правительства в Минске. Причём, ударной силой «митинга» выступали несколько десятков или даже полторы-две сотни крепких решительных парней, которые неизвестно откуда взялись, сплочённо и умело проламывали милицейское оцепление – а потом непонятно куда пропали. В тот раз говорили о литовских или польских «боевиках». А теперь вот говорят о российских.

По этой логике, наёмники из России должны были стать ударной силой минского майдана-2020 и помочь свергнуть Лукашенко. При всём своём крайнем цинизме такая версия не сказать, чтобы очень уж противоречила тем представлениям об отношениях лидеров Союзного государства, которое сложилось у политизированной постсоветской публики. Белоруссия сильно зависит от России. По объёму экономики и численности населения РБ составляет 1/15 РФ, но при этом главный белорусский начальник ведёт себя по отношению к российскому начальству не просто как равный. Нет. Лукашенко, например, каждый год собирает в Минске пресс-конференции для российской провинциальной прессы и подробно (иногда по четыре-пять часов), рассказывает нашим журналистам, как он грамотно строит социальное государство и борется с коррупцией. Не то, что некоторые. Крайне не просто вести с Батькой и переговоры по проблемам интеграции. Он умело и жёстко торгуется. Чуть что, начинает блажить на всё постсоветское пространство: «нам выкручивают руки! Разве братья так поступают?» и т.д.

Наверное, Кремлю хотелось бы видеть руководителем маленькой братской страны более покладистого президента. Который со временем согласился бы на введение единой валюты, а там и на вхождение Белоруссии в состав России. Это стало бы ещё одной геополитической победой Путина. У него давненько не было геополитических побед. Но откуда в Белоруссии взяться другому президенту? Александр Григорьевич Лукашенко в свои 66 лет пышет здоровьем и полон сил. Он готов руководить страной ещё два-три срока как минимум. Правда, у него много недоброжелателей, ну и просто за 26 лет он надоел многим белорусам. Так может, им надо немножко помочь? Ну, или привести Лукашенко в чувство…

Или всю эту историю с засланными российскими наёмниками раздувает сам белорусский президент? Чтобы показать избирателям, как много у Беларуси врагов, и как он крепко держит в руках вожжи. Но ведь откуда-то эти российские парни появились. Кто-то же их отправил в санаторий под Минском.

Есть ещё одна версия: это игры неких «третьих сил». Российских либералов, например. А высшее руководство РФ тут не при чём. Но это, по-моему, уже крутая экзотика. Не может Путин допускать вмешательства «третьих сил» в такой деликатный, нервный вопрос, как отношения с Белоруссией.

Алексей Дзермант, белорусский политолог:

На мой взгляд, тут всё-таки прослеживается интерес и след «третьей стороны». Я полагаю, что эту команду ЧВКшников или ЧОПовцев кто-то использовал втёмную. Прекрасно зная, что сегодня в Беларуси такой момент острой политической борьбы, что все, и особенно силовики, опасаются повторения тех провокаций, которые были на украинском майдане – кто-то привёл эту команду сюда и сделал всё, чтобы силовики её заметили. И силовики её заметили, опубликовали, сделали публичной информацию об этом. В общем, сделали всё, чтобы сценарий появления «снайперов» на массовых протестах сорвать. Это тоже, в общем-то, логично.

Но вот в чьих интересах действовали те, кто послал этих ребят? Надо понимать, что у нас сейчас основной кандидат – противник Лукашенко – это Тихановская. Жена блогера Тихановского, которому отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы. За Тихановским стоит известный политтехнолог Виталий Шкляров. Очень интересная фигура. Он связан как с американскими демократами, так и с российскими либералами. Шкляров также известен тем, что нанимал гражданина России Дмитрия Попова, который вел экстремистское сообщество «Мужское государство», создал проект «Сканер» в интересах Навального и там выкладывал личные данные российских правоохранителей. То есть команда, с одной стороны, профессиональная, но с довольно однозначными связями: это американцы, это Украина – у того же Шклярова жена работает в Киеве в американском посольстве. Сам он имеет дипломатический паспорт США.

Соответственно, я могу предположить, что информация об этой группе ЧВКшников поступила из оперативных данных по уголовному делу, которое возбуждено против Тихановского. Я думаю, что эту информацию специально вбросили силовикам, чтобы, с одной стороны, резко ухудшить российско-белорусские отношения в острый момент, в определённом смысле убрать политический тыл у Лукашенко, а второе – там всплывает украинский след, украинские власти добиваются выдачи этих парней (некоторые из задержанных – граждане не только России, но и Украины, принимавшие к тому же участие в боевых действиях на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР – В.Ш.) Соответственно, Минск утрачивает статус нейтральной площадки. Это означает, что, по сути, блокируется минский процесс. Ну и подвисают сами минские договоренности. Это уже в интересах партии войны как в Украине, так и среди американских демократов. Поэтому я думаю, что именно «третья сторона» воспользовалась тревожными ожиданиями белорусских силовиков, специально подсветила этих ребят из ЧВК. Они могли даже не знать, собственно, какая у них миссия.

Сергей Станкевич, российский политолог:

Согласен, в причинах задержания в Минске группы граждан России, предположительно участников частной военизированной компании (в народе их окрестили вослед Пушкину «тридцать три богатыря»), остаётся много неясного. Скорее всего, ситуацию прояснит предстоящее выступление президента А.Г.Лукашенко в парламенте РБ. Пока что с уверенностью можно не столько утверждать, сколько отрицать: чем этот эпизод точно не может быть. Не было и быть не могло никакого «сговора» между «богатырями» и белорусской оппозицией, как связанной, так и не связанной с кандидатами на пост президента. Исключено абсолютно для любого, кто хоть отчасти знаком с миром белорусской политики.

В Белоруссии нет политически активной пророссийской оппозиции, способной на какие-то организованные действия против власти. Президент в стране – самая пророссийская сила, дальше только Москва. Все споры между Минском и Москвой до сих пор проходили по классическим правилам «славянского базара» — без жертв и разрушений, но с финальными объятиями национальных лидеров и очередным «справедливым» разделом дивидендов – политических и финансовых.

Президенту РБ противостоит только прозападная (в основном проевропейская) оппозиция. Никогда и ни при каких обстоятельствах Москва не стала бы помогать такой оппозиции устраивать массовые беспорядки, тем более — совершать государственный переворот. Дело вовсе не в технологических ограничениях (что могут сделать тридцать или даже двести безоружных мужичков далеко не спецсназовской стати?), дело в грани между здравым смыслом и безумием. Иные комментаторы, успевшие выступить, как-то слишком легко переходят эту грань. Любым подобным домыслам, разумеется, не будет никакой веры.

Что же делали в Минске «богатыри» и почему они, как нам сообщают, путано объясняют свои планы? Тут мы переходим на язык гипотез. Допустим, «богатыри» всё же и вправду ждали транзитной переправки. Представьте себе, что конечной точкой их командировки была воюющая Ливия. Или (упаси бог) Венесуэла. Разумеется, в этом случае «богатыри» будут таиться и выдавать легенду прикрытия про Стамбул или что-то в этом духе. Даже авиабилеты могли приобретаться не для полёта, а для запутывания следов.

И раз уж мы вышли на простор предположений, рискну высказать ещё одну безосновательную фантазию. А что если эти «богатыри» (как и их непойманные собратья) всё-таки по Станиславскому имели сверхзадачу? Вдруг они задержались в Минске, поскольку собирались защищать президента Белоруссии от «цветного» переворота после выборов? Чтобы стать спасителями «последнего момента», если ситуация станет совсем критической? Тогда им остаётся просто признаться в своих вполне пробелорусских намерениях. Выслушать извинения и вернуться домой со скромной денежной компенсацией за доставленные неудобства.

В любом случае, тем гражданам России, которые организовывали вояж «богатырей», озадачивали их, инструктировали и невольно ввергли своих людей в неприятности, пора как-то проявиться, представить свои объяснения и включиться в урегулирование назревающего конфликта, не вешая ответственность на государство.

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