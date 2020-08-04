Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ — Республиканское родительское собрание планируют организовать в Казахстане до 20 августа, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена подготовка к началу нового 2020-2021 учебного года. (…) Глава правительства поручил доработать всю методологию обучения и до 20 августа организовать республиканское родительское собрание в онлайн-режиме с подробным информированием о предстоящем учебном процессе», — говорится в сообщении во вторник.

По словам Мамина, «правительство обеспечит передачу порядка 500 тыс. компьютеров для пользования детям из наиболее нуждающихся семей».

«Акиматам дополнительно проработать вопрос обеспечения компьютерной техникой на местном уровне», — сказал премьер.

Также глава правительства поручил министерству образования и науки (МОН) совместно с акиматами до 25 августа обеспечить полную готовность учащихся и педагогов к дистанционному началу учебного года, провести соответствующее обучение учителей, подготовить в полном объеме нужный контент на интернет-платформах и телевидении.

«Выдача учебников будет завершена до 25 августа. Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытом доступе. Министерству цифрового развития совместно с акиматами и операторами поручено обеспечить доступность и устойчивость работы образовательных ресурсов, качество и скорость интернета в населенных пунктах. Акиматам и министерству здравоохранения дано поручение принять все необходимые меры по соблюдению строгих санитарно-эпидемиологических норм в малокомплектных школах и «дежурных» классах начальной школы, в которых обучение будет проходить в традиционном очном формате», — следует из сообщения.

Как сообщается, в 2020-2021 учебном году в 7391 школе Казахстана будут обучаться более 3,3 млн человек, в том числе в первом классе – более 396 тыс. детей.

«В текущих условиях первая четверть учебного года будет проходить в дистанционном формате. Традиционный формат обучения остается только в малоформатных школах, а также в «дежурных» классах начальной школы при строгом соблюдении всех санитарных норм», — резюмируется в сообщении.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что 18,5 тыс. школьников и 24 тыс. учителей не имеют собственных компьютеров. По его словам, для школьников планируется снять более 6 тыс. телеуроков.