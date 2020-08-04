Консул Казахстана получил ранения в результате взрыва в Бейруте

Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Консул Казахстана получил ранения в результате взрыва в столице Ливана – Бейруте, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии РК в Ливане. Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения. Наши дипломаты на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан РК, находящихся на территории Ливана», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

По информации казахстанских дипломатов в Ливане, 4 августа примерно в 18.00 по местному времени в Бейруте на базе морского порта произошло несколько мощных взрывов. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с пиротехникой.

Вместе с тем, ряд ближневосточных СМИ выдвигают версию, что по территории порта рядом с базой военно-морских сил Ливана мог быть нанесен ракетный удар, ответственность за который приписывают военно-воздушным силам Израиля, целью которых называется склад радикального движения «Хезболлах». Как сообщает Al Arabiya, взрывов было два. По последним данным погибли как минимум 10 человек и сотни получили ранения.