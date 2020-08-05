Как полиция Алматы интернет-наркоторговлю подорвала

Поучительная история одного кейса

Передовые технологии и средства коммуникации с точки зрения правопорядка – меч обоюдоострый. Потому что они одновременно создают среду для криминала и являются эффективным инструментом борьбы с ней. Одним из признанных прибежищ онлайн-наркоторговли и вообще теневых рынков является Даркнет с узнаваемой для многих в Алматы доменной зоной .i2p. (и не только). СМИ совсем недавно били тревогу, что никакой управы на Telegram-боты и онлайн-магазины, продающие наркотики – нет. Оказалось: есть. Главное подойти к делу со стороны подрыва доверия.

Механизм взаимодействия продавцов и покупателей наркотических веществ простой, но не примитивный. Они связываются друг с другом по защищенным каналам скрытой сети и договариваются о цене и количестве товара. Люди «в теме» по специальным намекам и тайным кодам могут получить представление об ассортименте товаров и ценах в «специализированных» онлайн-магазинах. Потом клиент переводит деньги продавцу, а тот (часто через специального диспетчера) сообщает, где находится «закладка».

Для удобства «клиентов» в том же Алматы (пока еще лидере республики в сфере интернет-наркоторговли) специально нанятые люди через трафареты расписывали стены домов, асфальт, плиты набережных, столбы и гаражи рекомендуемыми адресами в Даркнете. Массовый обыватель далеко не сразу понял, что это весьма специфическое «граффити».

Полиция Алматы пошла двойной дорогой. На одном маршруте занимались закрытием веб-ресурсов онлайн-наркоторговли, но эффект получался на уровне булавочных уколов для крокодила. Реально работающим креативом стало создание ложных Telegram-каналов, по которым наркоманы заплатить за «товар» могли, а получить его – нет. Когда число «полицейских» интернет-ресурсов перевалило определенный рубеж, произошел переход количественных изменений в качественные: доверие «потребителей» к онлайн-услугам упало и черный рынок наркоторговли вошел в фазу дезорганизации.

В эпоху рыночных отношений без доверия между продавцом и покупателем никакого налаженного бизнеса быть не может. К тому же рынок нелегальных наркотиков – вещь довольно специфическая, поскольку находится вне правового поля. Поэтому наркоману нет смысла обращаться в Лигу защиты прав потребителей – не поможет. Мы не знаем, сколько наркоманов, потеряв деньги и веру в плохих людей, перешли на здоровый образ жизни, но то, что объемы высокотехнологичной торговли наркотиками в Алматы упали – это точно. Выросли ли «традиционные» продажи «дури» – неизвестно. Возможно, определенное влияние на спад онлайн-наркоторговли оказал коронавирус и вызванные им карантинные ограничения, однако на первом месте все равно подрыв доверия в той части криминальной цепочки, где оно критически важно для незаконного бизнеса.

COVID-19 многих заставил взглянуть на полицию Казахстана в ином свете. В современном обществе полицейские, врачи и учителя (в смысле представители МВД, систем здравоохранения и образования) – одни из наиболее массовых профессиональных и социальных групп. К тому же это базовые социальные институты, по которым судят о состоянии всего общества и государства. Когда на местные просторы пришел Большой карантин, то система образования рухнула сразу и до сих пор не может оправиться. Система здравоохранения упала, но потом стала понемногу «отжиматься». А вот МВД через трудности и сложности карантинов и локдаунов проходит на удивление стабильно и ровно. Вероятно, если бы в период всеобщей паники и недееспособности еще и полиция коллапснула вместе с другими слабыми звеньями, то ситуация в стране совершенно вышла бы из-под контроля.

В настоящее время социум Казахстана находится в состоянии психической эпидемии из-за карантинов, потери работы и доходов, развала бизнеса, невозможности нормально отдохнуть и общей депрессии. Полиция тем временем держится в норме. По крайней мере, не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь стрелял из табельного оружия по нарушителям масочного режима. Вот и к подрыву высокотехнологичной торговли наркотиками подошли креативно: получилось дешево и сердито, а главное – грамотно.

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