Здание дипмиссии Казахстана серьезно пострадало в результате взрыва в Бейруте

Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Здание дипломатической миссии Казахстана серьезно пострадало в результате взрыва в столице Ливана – Бейруте, передает корреспондент агентства.

«Четвертое августа, в районе 18.00 по местному времени в порту Бейрута произошел взрыв, в результате которого почти полностью разрушен взрывной волной офис нашей дипломатической миссии», — говорит автор видео, которое опубликовал во вторник на своем Telegram-канале известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

Автор видео демонстрирует последствия взрыва и отмечает, что никто из казахстанских дипломатов не пострадал. Министерство иностранных дел Казахстана пока никак не комментировало инцидент.

По одной из версий, взорвался склад пиротехники, однако ряд ближневосточных СМИ выдвигают версию, что по территории порта рядом с базой военно-морских сил Ливана мог быть нанесен ракетный удар, ответственность за который приписывают военно-воздушным силам Израиля, целью которых называется склад радикального движения «Хезболлах». Как сообщает Al Arabiya, взрывов было два, погибли как минимум шесть человек и сотни получили ранения.