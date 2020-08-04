Мамай намерен провести митинг в случае отказа властей в кредитной амнистии гражданам

Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Руководитель инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай заявил о намерении провести митинг в случае, если власти откажут гражданам в кредитной амнистии, сообщили в инициативной группе.

«Инициативная группа по созданию Демократической партии объявила о сборе заявлений о проведении кредитной амнистии. Мы собирали их во всех регионах Казахстана. Собрали более 70 тыс. заявлений в электронном варианте, присланные по WhatsApp и более 9 тыс. заявлений в бумажном варианте. Сейчас наши представители регистрируют их в канцелярии президента Казахстана. Жанболат сказал всем собравшимся, что он передал в канцелярию реальные заявления от реальных граждан и власти не должны игнорировать почти 100 тыс. граждан, и кредитная амнистия должна быть. По закону дается месяц на рассмотрение обращения граждан и если в течение месяца не будет никакого ответа, никакой реакции и никакой кредитной амнистии, Жанболат сказал, что будет митинг и другого выхода нет», — сообщили в инициативной группе.

При этом в инициативной группе пояснили, что в каждом заявлении содержится информация о том, на какие цели человек брал кредит и по каким причинам он теперь не может его выплатить.

Как сообщили члены инициативной группы, им под разными предлогами пытались помешать сдать заявления, но в итоге все же разрешили зайти нескольким представителям, чтобы сдать и зарегистрировать собранные заявления.