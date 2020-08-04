Прибывшие 6 июля для помощи в борьбе с COVID-19 российские медики завершили миссию в РК

Алматы. 4 августа. КазТАГ — Прибывшие 6 июля для помощи в борьбе с COVID-19 российские медики завершили миссию в Казахстане, сообщает пресс-служба посольства России в РК.

«Группа российских специалистов, прибывших 6 июля в Казахстан по линии минздрава России и Роспотребнадзора в развитие договоренностей между председателем правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным и премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым, успешно завершила свою миссию по оказанию практической и консультативной помощи республиканским и региональным медицинским организациям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции (КВИ)», — говорится в сообщении.

Как сообщается, 3 августа специальным бортом МЧС России российские врачи отправились домой.

Напомним, 6 июля в Нур-Султан специальным рейсом из России для помощи в борьбе с COVID-19 прибыли

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