Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в Нур-Султане и девяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 5 августа в Акмолинской области на западе ожидается сильная жара +36. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султан днем 5 августа ожидается ветер северо-восточный порывы 16 метров в секунду», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области днем в среду сохраняется сильная жара +35. Ветер восточный местами 15-20 метров в секунду.

«Утром и днем 5 августа в Кызылординской области ожидается гроза. 5 августа в Кызылординской области местами ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — сказано в сообщении.

В Костанайской области днем 5 августа ожидается сильная жара +35+37. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 5 августа ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 16 метров в секунду.

«5 августа в Алматинской области днем местами ожидается сильная жара +35. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35», — добавили в «Казгидромете».

В Актюбинской области в среду местами ожидаются гроза, шквал, туман, днем град. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе 5 августа ожидается гроза, ветер восточный, днем порывы 18 метров в секунду.

«5 августа в Мангистауской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Актау 5 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

5 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 5 августа ожидаются гроза, ветер северо-восточный порывы 18 метров в секунду.

«5 августа в Атырауской области ожидается местами сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Атырау 5 августа ожидается временами дождь, гроза», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 80-100%.