Аэропорт Нур-Султана может подарить столице землю с коммуникациями

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «Международный аэропорт Астана» может подарить столице землю с коммуникациями, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Разрешить АО «Международный аэропорт Астана» совершить сделку по отчуждению стратегического объекта, указанного в приложении к настоящему постановлению, по договору дарения в коммунальную собственность города Нур-Султан», — говорится в проекте постановления правительства «Об отчуждении стратегического объекта».

Согласно документу, в коммунальную собственность Нур-Султана планируют передать неоцененное имущество аэропорта: земельный участок по адресу: проспект Кабанбай батыра, 105К, а также наружные сети водопровода «аэропорт-город» с 5,5 км 400-мм трубами, оборудованием и сооружениями, внешние сети канализации.