Казахстанские миротворцы в Ливане в здравии и сохранности – МИД

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ — Казахстанские миротворцы в Ливане в здравии и сохранности, заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

«В порту города Бейрут в Ливане произошли несколько мощных взрывов. Нанесен ущерб городской инфраструктуре, есть человеческие жертвы. По получению информации о взрыве наш президент Касым-Жомарт Токаев дал министерству иностранных дел поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане. (…) В Ливане также находится миротворческий контингент ООН, в составе которого принимает участие 120 казахстанских воинов. Сейчас как раз проходит процесс их ротации и буквально позавчера наши казахстанские миротворцы прибыли на место. Они добрались до места дислокации в здравии и сохранности», — сказал Тлеуберди в среду.

По его словам, в настоящее время на консульском учете в Ливане состоят 113 граждан Казахстана.

«Наши дипломаты с ними на связи, среди них пострадавших не имеется. Как вы знаете, офису дипломатической миссии нанесен ущерб, он будет восстановлен. Наши сотрудники и члены их семей не пострадали», — резюмировал Тлеуберди.

Напомним, 4 августа мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

По информации казахстанских дипломатов в Ливане, несколько мощных взрывов произошли 4 августа примерно в 18.00 по местному времени в Бейруте на базе морского порта. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с нитратом аммония. По данным МИД РК, в результате взрыва консул Казахстана получил ранения.

По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 78 человек, около 4 тыс. человек пострадали.