МИОР РК официально получил право утверждать правила работы журналистов на митингах

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Министерство информации и общественного развития Казахстана официально получило право утверждать правила работы журналистов на митингах, передает корреспондент агентства.

«В положении о министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан (…): подпункт 1) пункта 16 дополнить абзацами сотым, сто первым и сто вторым следующего содержания: «утверждение правил деятельности журналиста (представителя средства массовой информации), присутствующего на мирных собраниях, форм отличительных знаков журналиста; разработка и утверждение форм отличительных знаков организатора мирных собраний; утверждение правил присуждения международной премии «Волонтер года», — говорится в представленном в среду постановлении правительства от 30 июля.

Напомним, 25 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», а также Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

17 июня МИОР представило проект правил деятельности журналиста, присутствующего на мирных собраниях, согласно которым, отличительными знаками журналистов предложено сделать синие наклейки, ярко-синие жилеты и ярко-желтые нарукавные повязки. 27 июня был представлен другой проект, согласно которому, организаторов мирных собраний в Казахстане предлагалось обязать носить зеленые жилеты, однако уже через две недели – 12 июля стало известно, что планы изменились – теперь организаторов мирных собраний предлагают обязать носить бордовые жилеты.