Арестованный замглавы минздрава Абишев может быть причастен к хищению более Т1,5 млрд

Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Арестованный на два месяца вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев может быть причастен к хищению более Т1,5 млрд, сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

«Вчера у меня была информация, что вице-министр Олжас Абишев, уже арестованный на два месяца, заподозрен в хищении Т127 млн. Сегодня другой источник уточнил эти цифры: на самом деле установленная сумма предполагаемого хищения – $1,5 млн. По курсу 2018 года посчитали – получилось более Т1,5 млрд», — сообщил Козачков в среду на своем Telegram-канале.

Напомним, 1 августа стало известно, что вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев якобы был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов по подозрению в хищении бюджетных средств. 2 августа в пресс-службе комитета подтвердили факт задержания вице-министра. 3 августа министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Абишев неделей ранее подал заявление об увольнении, однако, как добавил глава минздрава, «данный вопрос» в ведомстве еще «рассматривается».