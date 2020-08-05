«Казахстан – страна всеобщего счастья и светлого будущего. Если верить Комитету по статистике». «Если мы не будем соблюдать карантинных правил, экономики не останется никакой, все будут болеть и умирать». «В Казахстане кризис существует уже почти 20 лет»

Сетевой Казахстан 5 августа 2020г.

CAMONITOR . KZ . «Казахстан – страна всеобщего счастья и светлого будущего. Если верить Комитету по статистике» — «Хватит ныть и плакаться. На самом деле жить в Казахстане с каждым годом становится лучше и веселее». Видимо, такую мысль пытается внушить обществу, а заодно и руководству страны Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, который, 3 августа, обнародовал на своем сайте результаты выборочного обследования домашних хозяйств… В общем, Казахстан – это страна, где население почти всем довольно и уверено в еще более светлом будущем. А если так, то зачем что-то менять, реформировать? Вдруг мы этими преобразованиями и модернизациями только навредим себе, таким благополучным и счастливым? Пусть все идет своим чередом, по накатанной…

KP . KZ . «Пенсионеры могут спать спокойно?..» — На сайте ЕНПФ появилась информация о том, что крупнейшая немецкая страховая компания Allianz подготовила отчет о качестве пенсионного обеспечения и устойчивости пенсионных национальных систем разных стран мира. Казахстан по итогам исследования замкнул двадцатку лучших, набрав показатель в 3,48, и стал лидером на пространстве СНГ. Из бывших стран СССР впереди Казахстана только Латвия, ставшая 13-й. Эстония и Литва расположились на 25-й и 27-й строчке соответственно. Россия в рейтинге заняла 33-е место, а Украина — 56-е.

KURSIV . KZ . «Без работы осталась треть работников предприятий – участников опроса НПП «Атамекен»» — Большая часть участников опроса – предприниматели, работающие в сфере услуг. 41% респондентов трудятся в такой сфере, как торговля, 18% – в сфере бытовых услуг, 8,5% работают в АПК, 6% – в общепите, 5,4% – в транспортной сфере. Опрос показал, что бизнес на треть уменьшил число рабочих мест – из 279,6 тыс. «докарантинных» сотрудников 41,3 тыс. человек были сокращены, еще 52,2 тыс. – отправлены в бессрочные отпуска.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Пандемия для банков Казахстана как бомба замедленного действия» — Нет худа без добра и то, что дети не восприимчивы к коронавирусу – это очень хорошо. А тот факт, что в зоне риска хорошо пожившие и накопившие болячек тоже полезен для осмысления. Включая, если вдруг совсем критическая ситуация, пронзительное: так ли жил и те ли цели в жизни ставил?! Такой медико-экзистенциальный запев нам понадобился, чтобы перейти к другой пословице – «где тонко, там и рвется», а если кто еще не понял этот прямой намек, то поговорить о банковской системе Казахстана. Но, если честно, то и банки всего лишь повод для еще более серьезного, посягающего где-то даже на основы местного миропонимания вопроса: а достижима ли цель вхождения в тридцать самых конкурентоспособных государств мира. Поскольку же мы заранее приберегли и ответ, разберемся – через ситуацию на банковском и финансовом рынках, почему такая цель вряд ли достижима и, соответственно, туда ли вообще устремлен Казахстан.

FORBES . KZ . «Прогноз аналитиков на 2020: рекордное падение ВВП, инфляция, цены на нефть и курс тенге» — Центр исследований прикладной экономики (Applied economics research centre — AERC) подготовил очередной ежеквартальный макроэкономический обзор Казахстана. В новом отчете представлен анализ текущих трендов за второй квартал 2020, а также детализированный прогноз основных макроэкономических показателей на 2020… Таким образом, с учетом ожидания сокращения налоговых поступлений, а значит, и доходов государственного бюджета, при одновременном росте его затрат, AERC ожидает дефицит государственного бюджета Казахстана в 2020. Этот показатель составит 3,2 трлн тенге, или 4,7% к ВВП.

«Как потомственный финансист отказался от зарубежной карьеры ради работы в Казахстане» — Азамат ИРИШЕВ родом из семьи финансистов и экономистов, что во многом определило его жизненный путь… Компаниям пришлось отправить сотрудников работать по домам, запустив непростой процесс изменения управленческих технологий. Опыт «удаленного» руководства еще будет тщательно анализироваться в мире. Но уже сейчас происходит, например, переоценка роли лидера в компании. Иришев считает, что пришло время, когда лидерство уступает место командному стилю работы. Когда успех зависит от слаженных действий коллектива, командного духа, инициативы каждого. Хотя, разумеется, административная иерархия сохранится – она нужна для дисциплины, принятия решений, разработки регламентов и т. д.

VLAST . KZ . «Представители Демпартии сдали в Акорду около 100 тыс. подписей в поддержку кредитной амнистии» — Инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с Жанболатам МАМАЕМ во вторник сдали около 100 тыс. подписей в Акорду за кредитную амнистию для населения. Однако их приняли не сразу.

«Минздрав не обнародовал данные о новых случаях пневмонии, несмотря на обещания делать это ежедневно» — Министерство здравоохранения во вторник не опубликовало данные о случаях пневмонии, зарегистрированных за минувшие сутки. На официальном сайте комиссии по борьбе с коронавирусом, а также в телеграм-каналах с утра появились только данные о новых случаях коронавируса – в понедельник в Казахстане зарегистрировано еще 1 158 зараженных. Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ на заседании правительства также не назвал число новых заболевших пневмонией, а в качестве общего числа случаев коронавируса назвал цифру 93 820 – это цифра не включает случаи «коронавирусной пневмонии», которые были зарегистрированы 1-2 августа – 5 979.

TENGRINEWS . KZ . «На сколько вырастут цены на продукты в Казахстане, оценили эксперты» — Цены на продукты в Казахстане с начала года выросли на 7,6 процента. Корреспондент узнал у экономистов, от чего это произошло и что ждет казахстанцев до конца года. Экономист Алмас ЧУКИН — У нас борьба с кризисом привела к борьбе с перевозками. Продуктовая инфляция растет, потому что мы сильно зависим от поставок овощей, фруктов, зелени из соседних республик: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. А на границе проблемы создают. Экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ — Развитие ситуации будет зависеть от того, как мы умело научимся жить с этим вирусом в ближайшую пару лет. Потому что вирус никуда не денется, вакцины если и появятся, то до нас дойдут не скоро, и все население мы привьем тоже не скоро. Потому что, если мы не будем соблюдать карантинных правил, экономики не останется никакой, все будут болеть и умирать.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто не побоится испортить настроение «ноль первому»?» — Генерал-майор КНБ РК в отставке Турсун АЙЖУЛОВ выступил недавно в социальных сетях с рядом предложений в адрес Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. В частности, он предложил провести, кадровую чистку, масштабную и глубокую проверку расходования всех денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, а также привлечь к активной борьбе с коррупцией и крупными экономическими преступлениями КНБ РК — Сегодня только слепой не видит, что протестные настроения и массовые недовольства в обществе нарастают, не исключаются «голодные бунты», возможны киргизский или армянский варианты развития событий. Народ у нас многострадальный и терпеливый, но нельзя без конца испытывать его терпение. Мы уже находимся над пропастью. Народный гнев может вызвать тяжкие последствия для многих, в том числе и для действующей власти. Но шансы избежать этого еще имеются. Президент должен воспользоваться ими.

KZ . MEDIA . Александр БАРАНОВ – «100 новых лиц Абаева» — С уходом Даурена АБАЕВА с поста министра информации и общественного развития судьба затеянного им проекта «100 новых лиц Казахстана» оказалась под большим вопросом. Конкурс проходил три года подряд и каждый раз вызывал массу насмешливых комментариев и вопросов. Народ пытался понять, для чего страна снова выбирает успешных и талантливых в своем деле казахстанцев, если имен уже выбранных «новых лиц» никто так и не знает. Где наши илоны маски и стивы джобсы?

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Новый аграрный курс» — При всех успехах отечественных аграриев в обеспечении продовольственной безопасности, нельзя не отметить, что пандемия коронавируса стала своего рода катализатором тех больших перемен в этой отрасли, которые назрели давно. Провал потерпели и ставки предыдущего руководства отрасли на олигархические группы, банкротившиеся одна за другой в быстро меняющихся условиях на мировом продовольственном рынке. «Иволга-Холдинг», «Казэкспортастык», «Алиби холдинг», «Корпорация Цесна» с ее «Цеснабанком» – вот далеко не полный список потерпевших бедствие представителей отечественного бизнеса. Не удивительно, что новому руководству страны и отрасли пришлось в экстренном порядке браться за перемены на селе и в агропромышленном комплексе в целом.

PLATON . ASIA . «В Казахстане кризис существует уже почти 20 лет» — Казахстанский финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ — Кризис в той или иной стадии у нас существует с момента диспропорции сырьевого экспорта в доходах страны. То есть где-то с начала 2000-х годов. Мы его не замечали, потому что цены на нефть росли. В 2008 году, после ипотечного кризиса в США, у нас началась его острая стадия, с элементами затишья в 2013-2014 годах, когда цены немного приподнялись. Другими словами, это структурный кризис, заключающийся в высокой зависимости экономики от экспорта сырья и нерациональном использовании валютной выручки. Вместо использования нефтяной сверхприбыли для выравнивания структуры экономики, мы напрямую тратили углеводородные деньги на непроизводственные проекты – праздники, строительство помпезных зданий и инфраструктуры, которые не приносили прибыли.

INFORMBURO . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Кодекс о здоровье нас поставил в условия, когда мы вынуждены доказывать, что не нарушаем закон» — Президент подписал новый Кодекс о здоровье. Продавцы сигарет и алкогольных напитков стали требовать у граждан удостоверение личности. В Кодексе о здоровье появилась поправка, которая запрещает покупать сигареты лицам младше 21 года. Это, конечно, замечательный способ оградить подрастающее поколение от табака и снизить в будущем количество курильщиков. Но оказалось, что эта поправка сформулирована совершенно безграмотно. То есть даже взрослому человеку с морщинами и сединой придётся предъявлять удостоверение личности. Это нонсенс!

RATEL . KZ . Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ – «Верховный суд, очевидно, описался» — На банковских счетах РЫСКАЛИЕВА «излишне указано «млн» — сокращённо от миллион… А 10 июля коллегия в том же составе выносит новое постановление, в котором указывает, что «в описательно-мотивировочной части указанного постановления при изложении содержания протеста на стр. 25 абзац 6 допущена описка. При отражении остатка денежных средств на банковских счетах «MORA BANK GROUP С А», подконтрольных С.Рыскалиеву, в Княжестве Андорра 13 602 583 млн долларов США, излишне указано «млн». Разобравшись, спустя почти месяц после вынесения первого постановления по имуществу Рыскалиевых, коллегия постановила: «В описательно-мотивировочной части постановления судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан №2уп-1(2)-2020 от 16 июня 2020 года по данному уголовному делу на стр.25 абзац 6 после слов «остаток денежных средств 13 602 583» исключить слово «млн».

365 INFO . KZ . «Доллар по 500 тенге — насколько реален сценарий до конца 2020 года?» — Экономист Арман БАЙГАНОВ хоть и предрекает дальнейшее ослабление национальной валюты, все-таки считает, что до 500 доллар не дойдет. Скорее всего, будет колебаться в рамках 430-450. Ранее звучали мнения, что тенге может «отвязаться» от рубля, то есть его курс уже не будет зависеть от стоимости российской валюты. Байганов с этим мнением не согласен — Мы от рубля никогда не отвяжемся. Границы прозрачные, российская экономика в десять раз больше нашей, 40% товарооборота на РФ. Любые колебания рубля будут влиять напрямую.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Практику по массовому возврату исков нужно прекращать» — У нас в стране постепенно вырисовывается новая большая проблема, ничуть не менее серьезная, чем то, что месяц назад происходило с системой здравоохранения. А самое интересное, что для большей части наших людей она почти не видна, и о ней говорят только отдельные юристы. И от этого проблема становится еще серьезней. Дело в том, что казахстанские суды в массовом порядке стали возвращать иски. По разным оценкам, количество возвращаемых исков достигает в стране 90%, то есть суды, по сути, иски сейчас не принимают в принципе. Это продолжается последние несколько недель.

REZONANS.KZ. Айкын КОНУРОВ – «От разочарования к недоверию – казахстанцы оказались без страховки» — На днях в социальных сетях прошла информация о том, что многие казахстанцы не нашли себя в списках застрахованных по линии Фонда социально-медицинского страхования (ФСМС), хотя это те люди, которые оплачивали страховые взносы. Необходимо в срочном порядке продлить медицинское страхование всех без исключения граждан Казахстана до конца эпидемии и еще полгода после завершения, чтобы дать людям хотя бы встать с колен на ноги.

TIME . KZ . «Платформенное безобразие» — Вице-министра здравоохранения Олжаса АБИШЕВА подозревают в хищении 127 миллионов тенге при разработке интеграционной IT-системы. Как вскоре выяснилось, вопросы к 37-летнему чиновнику появились у Службы экономических расследований (СЭР) комитета по финансовому мониторингу Минфина. В понедельник, 3 августа, суд санкционировал арест Олжаса Абишева на два месяца. Корреспондент “Времени” выяснил, с чем именно связаны претензии к соратнику бывшего министра здравоохранения Елжана БИРТАНОВА.

«Как научиться не болеть?» — Как и ожидалось, с 1 сентября занятия начнутся в формате дистанционного обучения. Лишь отдаленные сельские малокомплектные школы будут работать в штатном режиме. Для учеников начальных классов по заявлению родителей организуют дежурные классы с соблюдением строгих санитарных требований. Родители дошколят также смогут оставлять детей в дежурных группах детских садов.

«Пострадали от честности?!.» — Павлодарская область по смертности от пневмонии обогнала все регионы страны. При этом до недавних пор в региональном управлении здравоохранения вовсе не считали своим “долгом” предоставлять общественности достоверную информацию по летальным случаям от легочных заболеваний. Два месяца все журналистские вопросы по поводу печальной статистики сводились к монологам с самими собой.

CARAVAN . KZ . «Регулярные путешествия, любовь к винам и «виагра»: как жил вице-министр здравоохранения РК до обвинения в хищениях» — Элитные итальянские вина, заграничные поездки, медаль за звание «лучшего шефа» и любимый Lexus: как складывалась жизнь экс-чиновника Олжаса АБИШЕВА, обвиненного в хищении бюджетных средств.

AZATTYQ . ORG . ««Она так убедительно рассказывала». Казахстанцы продолжают вкладываться в финансовые пирамиды» — Ежегодно казахстанцы добровольно передают создателям финансовых пирамид миллиарды и даже триллионы тенге. Вернуть средства, вложенные в эти далеко не новые мошеннические схемы, владельцам зачастую не удается. Тем не менее из года в год в стране появляется не меньше ста новых финансовых пирамид, и, по всей видимости, они не испытывают нехватки во вкладчиках. Их создателям, говорят эксперты, часто удается избежать ответственности.

««Хоть однушечку». Выпускники детдомов просят выделить полагающееся им жилье» — Выпускники детских домов Карагандинской области просят выделить им жилплощадь, причитающуюся по закону. У некоторых уже есть свои дети, многим негде жить. Но очередь на получение жилья двигается не вперед, а назад, говорят они.

LITER . KZ . «Спаивали, насиловали и заставляли рожать. 20 лет рабства по-казахстански» — В 21 веке, когда рабство давно отменено, истории о людях, прикованных цепью в сарае, должны быть пережитком прошлого. Однако трудовая и сексуальная эксплуатация процветает по сей день во всем мире. И Казахстан не является исключением – с начала года в стране зарегистрированы десятки уголовных дел по фактам заточения людей в неволю. Liter.kz рассказывает истории таких людей.

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