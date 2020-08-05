Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил поддержать детей из уязвимых категорий при дистанционном обучении, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования и науки о ходе подготовки к новому учебному году и об исполнении ранее данных поручений. Президент указал на исключительную важность обеспечения организованного начала учебного года, особо отметив необходимость оказания поддержки детям из уязвимых категорий при обучении в дистанционном режиме», — говорится в сообщении в среду.

Глава государства поручил Аймагамбетову продолжить работу по повышению статуса педагогов, ограждению их от исполнения несвойственных функций и обеспечению запланированного увеличения заработной платы на 25% с января 2021 года.

«Токаев также поставил задачи по дальнейшему расширению академической самостоятельности вузов, повышению качества высшего образования и развитию вузовской науки», — сказано в сообщении.