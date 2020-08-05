Казахстанцы в первом полугодии 2020 года ездили почти вдвое меньше, чем годом ранее

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане число перевезенных пассажиров снизилось в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года на 43% и составило 6,5 млрд человек, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Количество перевезенных пассажиров снизилось на 43,4% и составил 6,5 млрд человек (январь-июнь 2019 года – 11,4 млрд человек). Пассажирооборот снизился на 45,2% и составил 77,2 млрд пкм (январь-июнь 2019 года – 141,1 млрд пкм)», — сообщили в МИИР в среду.

Кроме того, перевозки грузов всеми видами транспорта снизились на 7,4%, до 1,8 млрд тонн, грузооборот снизился на 3,4%, до 276,6 млрд ткм.

Доход от транспортной деятельности снизился на 5,8%, до Т1,35 трлн.

Перевозки грузов автотранспортом снизились за отчетный период на 8,8%, до 1,4 млрд. тонн, по железным дорогам, напротив – выросли на 2,3%, до 196,6 млн тонн.

Транзитные перевозки контейнеров за январь-июнь выросли на 54%, до 450 тыс. ДФЭ. При этом в направлении Китай-Европа-Китай объем перевозок контейнеров вырос на 91%, до 283 тыс. ДФЭ.