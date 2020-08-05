Зоозащитник: На 53% увеличили средства для отлова бездомных животных в РК, а прогресса нет

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. На 53% увеличили средства для отлова бездомных животных в Казахстане, а прогресса нет, сообщила зоозащитник, соавтор законопроекта «Об ответственном отношении к животным» Лилия Сарсенова.

«Мы запросили у областей данные за пять лет по отлову бродячих собак и кошек. Информацию прислали только пять областей. К сожалению, на слайде нет города Нур-Султан, потому что они некорректно прислали данные, только за один год, думаю, он был бы в лидерах наравне с Алматы. Мы видим, что за последние годы не наблюдается никакого прогресса в плане решения вопроса о сокращении численности бездомных животных – либо стабильные ровные, либо увеличение на 20-21%. Это говорит о неэффективности мер, которые принимаются в отношении бездомных животных. При этом, сумма бюджетных средств увеличилась на 53%. С каждым годом акиматы запрашивают все больше и больше бюджетных средств, которые направляются на отловы и уничтожение животных», — сказала Сарсенова на обсуждении законопроекта в среду.

Напомним, в январе за разработку закона о защите животных высказывалось 25 тыс. казахстанцев, а в июне в поддержку принятия закона планировали провести митинг в Алматы.

4 июня МИА КазТАГ сообщало, что казахстанцы массово собирают подписи под петицией к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, сенату и мажилису с требованием ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

22 июля министр экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК Магзум Мирзагалиев сообщил, что законопроект об охране животных в Казахстане уже разработан и осенью планируется внести его в мажилис парламента РК.

5 августа юрист, зоозащитник, соавтор законопроекта «Об ответственном отношении к животным» Ольга Ченцова сообщила, что принципы отношения к животным планируют прописать в Казахстане.