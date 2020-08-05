Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в девяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«6 августа в Атырауской области ожидается гроза. Днем на юге ожидается сильная жара +35, чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Атырау 6 августа ночью ожидается дождь, гроза», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

В Западно-Казахстанской области в четверг местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем 6 августа на юге ожидается сильная жара +35. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

«Днем 6 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, на юге сильная жара +38. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанайской области ожидается средняя степень пожарной опасности. В Костанае 6 августа ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Днем 6 августа в Туркестанской области на большей части ожидается сильная жара +40. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем 6 августа ожидается сильная жара +40.

«Днем 6 августа в Акмолинской области местами ожидается сильная жара +35. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается высокая пожароопасность», — добавили в «Казгидромете».

6-8 августа в Алматинской области днем ожидается сильная жара +35+37. В Талдыкоргане 6-8 августа днем ожидается сильная жара +35.

«Днем 6 августа в Кызылординской области местами ожидается гроза. 6 августа в Кызылординской области местами ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — говорится в сообщении.

7-8 августа в Жамбылской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Днем 6-8 августа на большей части ожидается сильная жара +39. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 6-8 августа ожидается сильная жара +39.

«6-7 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем 6-7 августа на юге области ожидается сильная жара +37, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде днем 6 августа ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане днем 6 августа ожидаются сильная жара +35+37, гроза», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 70-100%.