Каждые 15 секунд один человек в мире умирает от коронавируса — СМИ

Алматы. 5 августа. КазТАГ — Каждые 15 секунд один человек в мире умирает от коронавируса, сообщает Reuters.

«Согласно данным агентства Reuters, по данным на среду, общее число погибших от COVID-19 превысило 700 тыс. человек, при этом США, Бразилия, Индия и Мексика являются лидерами роста числа погибших. Согласно расчетам Reuters, основанным на данных за последние две недели, в среднем каждые 24 часа от COVID-19 умирает около 5900 человек. Это 247 человек в час или один человек каждые 15 секунд», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что новыми эпицентрами пандемии являются Латинская Америка, где более 100 млн человек живут в трущобах, не имеют доступа к социальному обеспечению и вынуждены были работать весь карантин, и США – одна из самых богатых стран мира.

«Даже в тех частях мира, которые, казалось, справились с распространением вируса, недавно был зафиксирован рост новых случаев, что говорит о том, что коронавирус еще не побежден. В Австралии, Японии, Гонконге, Боливии, Судане, Эфиопии, Болгарии, Бельгии, Узбекистане и Израиле в последнее время наблюдался рекордный рост случаев заболевания», — отмечается в публикации.